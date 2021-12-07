Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edilen Serra Arıtürk'ten şaşırtan sözler!

Geçtiğimiz eylül ayında final bölümüyle ekranlara veda eden Aşkın Tarifi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Serra Arıtürk'ün adı, dizideki partneri Kadir Doğulu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'ü, eski rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldattığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Serra Arıtürk, bir YouTube kanalına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili konuşmaktan kaçınan Arıtürk'ün Kadir Doğulu ve Aşkın Tarifi dizisiyle ilgili sözleri ise duyanları şaşırttı.

''BENİM GİBİ OYNAMAZDI''

Arıtürk, kendisine yöneltilen ''Sence Kadir Doğulu'nun kariyerini baltalamakta senin de payın var mı?'' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Arıtürk'ün sözleri şu şekildeydi:

Aşkın Tarifi, benim oyunculuk kariyerimi başlatan iş. Kadir'in de imza attığı güzel işlerden biri olduğuna göre ve en çok sahneyi benle oynadığına göre, neden Kadir'e zararım olsun ki? Dizide benim yerimde başka biri olsaydı, başka bir enerji olurdu. Belki de benim gibi oynamazdı.

SORUYU DUYUNCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sunucunun ''Sence sen dizinin ağzına s.çtın mı?'' sözlerine şaşkınlıkla karşılık veren Arıtürk, ''Ben o kelimeyi kullanmayacağım ama bence dizi gayet tadında ve güzel bir yerde bitti. Benim de katkılarım olmuştur diye düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

''VİCDANIM RAHAT''

'Yılın en İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu' seçilen Arıtürk, ''Buna layık görülmek güzel bir şey. Dizi başlayalı 2 ay olmadan bu ödüle layık görüldüm. Partnerim Kadir de ödül aldı. Vicdanım rahat'' dedi.

Güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan Arıtürk, estetiği olmadığını da dile getirdi.

İHANET İDDİASI GÜNDEMİ SARSMIŞTI

Onur Akay, Kadir Doğulu'nun eski rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aşk yaşadığını öne sürerek, "Serra ve Kadir 2 hafta ortadan kaybolmuş. Çok sıkıntılı dönemler yaşıyormuş Neslihan. Neslihan Dubai'de üzgünmüş. Çiftin boşanacağı konuşuluyor" demişti.



