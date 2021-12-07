MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edilen Serra Arıtürk'ten şaşırtan sözler!

Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edilen Serra Arıtürk'ten şaşırtan sözler!

07.12.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu Serra Arıtürk, bir YouTube kanalına konuk oldu. Kariyerine dair soruları yanıtlayan Arıtürk'ün Kadir Doğulu yorumu dikkat çekti.

Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edilen Serra Arıtürk'ten şaşırtan sözler!

Geçtiğimiz eylül ayında final bölümüyle ekranlara veda eden Aşkın Tarifi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Serra Arıtürk'ün adı, dizideki partneri Kadir Doğulu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'ü, eski rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldattığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Serra Arıtürk, bir YouTube kanalına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili konuşmaktan kaçınan Arıtürk'ün Kadir Doğulu ve Aşkın Tarifi dizisiyle ilgili sözleri ise duyanları şaşırttı.

''BENİM GİBİ OYNAMAZDI''

Arıtürk, kendisine yöneltilen ''Sence Kadir Doğulu'nun kariyerini baltalamakta senin de payın var mı?'' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Arıtürk'ün sözleri şu şekildeydi:

Aşkın Tarifi, benim oyunculuk kariyerimi başlatan iş. Kadir'in de imza attığı güzel işlerden biri olduğuna göre ve en çok sahneyi benle oynadığına göre, neden Kadir'e zararım olsun ki? Dizide benim yerimde başka biri olsaydı, başka bir enerji olurdu. Belki de benim gibi oynamazdı.

Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edilen Serra Arıtürk'ten şaşırtan sözler!

SORUYU DUYUNCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sunucunun ''Sence sen dizinin ağzına s.çtın mı?'' sözlerine şaşkınlıkla karşılık veren Arıtürk, ''Ben o kelimeyi kullanmayacağım ama bence dizi gayet tadında ve güzel bir yerde bitti. Benim de katkılarım olmuştur diye düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edilen Serra Arıtürk, dansıyla ortalığı yıktı!

''VİCDANIM RAHAT''

'Yılın en İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu' seçilen Arıtürk, ''Buna layık görülmek güzel bir şey. Dizi başlayalı 2 ay olmadan bu ödüle layık görüldüm. Partnerim Kadir de ödül aldı. Vicdanım rahat'' dedi.

Güzel oyuncu Serra Arıtürk'ten Kadir Doğulu itirafı! ''Niye zararım olsun ki!''

Güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan Arıtürk, estetiği olmadığını da dile getirdi.

İHANET İDDİASI GÜNDEMİ SARSMIŞTI

Onur Akay, Kadir Doğulu'nun eski rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aşk yaşadığını öne sürerek, "Serra ve Kadir 2 hafta ortadan kaybolmuş. Çok sıkıntılı dönemler yaşıyormuş Neslihan. Neslihan Dubai'de üzgünmüş. Çiftin boşanacağı konuşuluyor" demişti.

Güzel oyuncu Serra Arıtürk'ten Kadir Doğulu itirafı! ''Niye zararım olsun ki!''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buluşmanın altından aşk çıktı! Bomba iddiaBuluşmanın altından aşk çıktı! Bomba iddia
PARTNER Anne babasından rol çaldı! Anne babasından rol çaldı!
Tazminat krizi iddiası! O habere çok kızdıTazminat krizi iddiası! O habere çok kızdı
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Serra Arıtürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Herkesi topa tuttu: Günler önce biliyordum

Herkesi topa tuttu: Günler önce biliyordum

CHP'nin mitingine neden katılmadı? Mansur Yavaş açıkladı

CHP'nin mitingine neden katılmadı? Mansur Yavaş açıkladı

Eski uzman çavuş, jandarmalarla çatıştı! 1 astsubay yaralı

Eski uzman çavuş, jandarmalarla çatıştı! 1 astsubay yaralı

Dekoltesi Melis Sezen'le kıyaslandı!

Dekoltesi Melis Sezen'le kıyaslandı!

Ulaştırma Bakanı'ndan zam açıklaması

Ulaştırma Bakanı'ndan zam açıklaması

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.