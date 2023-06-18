Kadir Doğulu ile aynı dizide oynamıştı! MasterChef All Star'da ana kadroya giren 4'üncü isim bakın kim oldu

MasterChef Türkiye'de heyecan bir an olsun düşmüyor. Yarışmacılar, ana kadroya girmek için hünerlerini sergilei. 2 aşamalı olarak gerçekleştirilen elemede duvaklı pilavı en iyi yapan yarışmacı Mehmet Bahri, Batuhan, Orhan, Rıfat, F. Batuhan oldu. İkinci etapta ise şefler onlara 5 farklı çeşit mantar verdi ve yaratıcı bir tabak hazılamalarını istedi.

MasterChef All Star ikinci turda en başarısız tabağı yapan isim Orhan olarak açıklandı. İkinci başarısız isim Mehmet oldu.

Şefler 6 yarışmacı arasında en başarısız üçüncü tabağın sahibini ise Bahri olarak açıkladı.

ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI BELLİ OLDU

MasterChef All Star ikinci turda en başarılı tabağı yapan üçüncü isim Faruk Batuhan oldu.

Son ikiye kalan iki isim Rıfat ve Batuhan olurken ana kadroya 4'üncü olarak adını yazdıran isim Batuhan oldu.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNDE OYNAMIŞTI

MasterChef Batuhan 2021 yılında ekrana gelen Aşkın Tarifi dizisi için Kadir Doğulu, Serra Aktürk, Alper Saldıran, Yasemin Baştan ve Cem Davran gibi isimlerle kamera karşısına geçmişti.

