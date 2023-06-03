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Kadir Doğulu'nun görüntüleri gündem olmuştu! Neslihan Atagül boşanma iddialarına son noktayı koydu

03.06.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti. Kadir Doğulu'nun gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri ortaya çıkınca Atagül'ün tepkisi merak edilmişti. Dün akşam bir etkinliğe katılan Atagül, boşanma iddialarına son noktayı koydu.

Kadir Doğulu'nun görüntüleri gündem olmuştu! Neslihan Atagül boşanma iddialarına son noktayı koydu

Neslihan Atagül ile mutlu bir beraberlik yaşayan Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. 10 yıldır beraber, 7 yıldır da evli olan ikiliden açıklama beklenirken, Neslihan Atagül boşanma iddialara son noktayı koydu.

Atagül dün akşam katıldığı bir davette cesur tarzı ve dansıyla gündeme gelirken Gazete Magazin'in de sorularını yanıtladı. Atagül, çıkan ihanet haberleriyle ilgili, "Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde" yanıtını verdi. Atagül bu yanıtıyla boşanma iddialarına da açıklık getirmiş oldu.

neslihan kadri

NE OLMUŞTU?

Bayram tatilinde yakın arkadaşı Murat Dalkılıç’ın konserini izlemeye giden Kadir Doğulu’nun genç bir kadınla Alaçatı’daki bir mekanda sohbet ederken çekilen görüntüleri yayınlandı.

neslihan kadir

5 gün sonra sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Doğulu’nun Atagül’e ihanet ettiği iddia edildi.

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KADİR DOĞULU'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Kadir Doğulu, hakkında çıkan iddialar hakkında açıklama yapmıştı. “Sosyal medya ilgi alanım değil” diyen Doğulu, “Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok” ifadelerini kullanmıştı.

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Kadir Doğulu Neslihan Atagül

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