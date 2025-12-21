Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi kim?

Bahar dizisine dahil olduktan sonra daha sık gündeme gelen oyuncu Hayal Köseoğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor. Hayal Köseoğlu yeni yaşında büyük bir sürpriz yaşadı.

Oyuncu bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Nezir Çınarlı ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Şu sıralar Bahar dizisinde “Maral” karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, yeni yaşını kutladığı özel günde hayatının en anlamlı hediyesini aldı. Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Nezir Çınarlı, Köseoğlu’na romantik bir evlilik teklifi etti.

Hayal Köseoğlu "Evet" dediği anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

SETTEN AŞK ÇIKTI

Hayal Köseoğlu ile Nezir Çınarlı, Hudutsuz Sevda dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede bir araya gelen ikilinin arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü.