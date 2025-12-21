MAGAZİN

Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi kim?

Son olarak Bahar dizisindeki rolüyle gündemde olan Hayal Köseoğlu özel hayatıyla da merak ediliyor. Hayal Köseoğlu bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Nezir Çınarlı'dan evlilik teklifi aldı.

Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi kim?

Bahar dizisine dahil olduktan sonra daha sık gündeme gelen oyuncu Hayal Köseoğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor. Hayal Köseoğlu yeni yaşında büyük bir sürpriz yaşadı.

Oyuncu bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Nezir Çınarlı ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! Hayal Köseoğlu nun sevgilisi kim? 1

Şu sıralar Bahar dizisinde “Maral” karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, yeni yaşını kutladığı özel günde hayatının en anlamlı hediyesini aldı. Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Nezir Çınarlı, Köseoğlu’na romantik bir evlilik teklifi etti.

Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! Hayal Köseoğlu nun sevgilisi kim? 2

Hayal Köseoğlu "Evet" dediği anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! Hayal Köseoğlu nun sevgilisi kim? 3

SETTEN AŞK ÇIKTI

Hayal Köseoğlu ile Nezir Çınarlı, Hudutsuz Sevda dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede bir araya gelen ikilinin arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü.

