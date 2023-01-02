MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'de anlattığı anısı çalıntı çıktı! Sosyal medyada olay oldu

Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'de anlattığı anısı çalıntı çıktı! Sosyal medyada olay oldu

02.01.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Neslihan Atagül ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Kadir Doğulu'nun evliliklerinde yaşadıkları bir tartışmayı anlattı. Doğulu'nun anlattığı hikayenin bir aile danışmanından çalıntı olduğu iddia edildi.

Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'de anlattığı anısı çalıntı çıktı! Sosyal medyada olay oldu

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıkarak Bal Böceği şarkısını söyledi. Performanslarından sonra jüri üyeleriyle sohbet eden çiftten Doğulu, evliliklerinde yaşadıkları bir olayı anlattı.

Ekran görüntüsü 2023-01-02 144336

EŞİYLE YAŞADIKLARI TARTIŞMAYI ANLATTI

Yaşadıkları bir tartışmayı anlatan Kadir Doğulu, "Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup çıktım. İşlerimi halledip akşam eve geldiğimde koltukta uyuyakalmıştı. Normalde onu hayatta orada yatırmaz kucağıma alır yatağa götürürüm. O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip yattım. Sabah yanıma geldi. İkimiz de kızgınız. Ben acaba biraz ara mı versek diye sordum o da 'tamam verelim' dedi. Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik. Ben tam dışarı çıkacakken geldi boynumda öptü. Sonra oturup konuştuk. Konuşurken ben dün gece eve geldim dedim o da 'fark ettim' dedi. Ben seni normalde yukarı götürürdüm ama götürmedim dedim. O da 'beni almanı çok bekledim' dedi. Ben de çok bekledim 'acaba aç mısın?' diye soracaksın diye dedim. O gün bizim miladımız var. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor" dedi.

HİKAYENİN ÇALINTI İDDİASI

Doğulu'nun anlattıkları yazar ve aile danışmanı Adem Güneş'in Twitter'da paylaştığı bir hikayeye benzetildi. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Doğulu için "Hikaye çalıntı, çok komik ya" yorumları yapıldı. Ünlü çift ise yorumlara sessiz kaldı.

1

2

3

4

5

6

7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tehdit ediliyorum" deyip mesajları ifşa etti "Tehdit ediliyorum" deyip mesajları ifşa etti
Bele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarzBele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarz
Dekolteli yılbaşı pozu tepki çekti! "Az bekleseydin..."Dekolteli yılbaşı pozu tepki çekti! "Az bekleseydin..."
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül söyledi turu

En Çok Okunan Haberler

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...

'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Kasalarla taşındı! Tam 750 adet...

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Kasalarla taşındı! Tam 750 adet...

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.