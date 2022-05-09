Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Afrika yolcusu! Sete çıkmadan önce...

Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül çifti şimdilerde yeniden birlikte dizi çekmeye hazırlanıyor. Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül 2014’te biten ‘Fatih Harbiye’nin setinde tanışıp aşık olmuştu. Çift 9 yıl sonra ‘Gecenin Ucunda’ adlı diziyle tekrar birlikte kamera karşısına geçecek.
Kadir Doğulu "Çekimlere az kaldı. Temmuzun ilk haftası sete çıkarız. Eylül gibi de yayınlanır dizimiz” dedi.
Geçen martta eşiyle Seyşeller’e giden Doğulu “Yoğun tempo öncesi bir tatil daha yapmayı, Afrika’ya seyahat etmeyi düşünüyoruz” dedi.
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