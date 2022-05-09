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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Afrika yolcusu! Sete çıkmadan önce...

09.05.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı haberleriyle gündeme gelen Kadir Doğulu bu iddiaları yalanlamıştı. Kadir Doğul şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde eşiyle birlikte rol almaya hazırlanıyor. Çift çekimlerden önce ise soluğu Afrika’da alacak.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Afrika yolcusu! Sete çıkmadan önce...

Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül çifti şimdilerde yeniden birlikte dizi çekmeye hazırlanıyor. Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül 2014’te biten ‘Fatih Harbiye’nin setinde tanışıp aşık olmuştu. Çift 9 yıl sonra ‘Gecenin Ucunda’ adlı diziyle tekrar birlikte kamera karşısına geçecek.

Kadir Doğulu "Çekimlere az kaldı. Temmuzun ilk haftası sete çıkarız. Eylül gibi de yayınlanır dizimiz” dedi.

Ekran Alıntısı

Geçen martta eşiyle Seyşeller’e giden Doğulu “Yoğun tempo öncesi bir tatil daha yapmayı, Afrika’ya seyahat etmeyi düşünüyoruz” dedi.

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Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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