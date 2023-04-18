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Kadir Gecesi'nde Hırka-i Şerif'e ziyaretçi akını

18.04.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hz. Peygamberin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'e vatandaşlar Kadir Gecesi'nde yoğun ilgi gösterdi.

Kadir Gecesi'nde Hırka-i Şerif'e ziyaretçi akını

Kadir Gecesi münasebetiyle teravih namazından sonra Hırka-i Şerif'i görmek için Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi’ne gelen vatandaşlar, caminin dışından itibaren zabıtanın yerleştirdiği demir bariyerler arasında kuyruk oluşturdu.

Kadınlarla erkekler, ayrı kapıdan camiye girerken, engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, ayrı giriş kapısından içeri girerek ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında salavat getiren bazı vatandaşlar, Hırka-i Şerif, Sakal-ı Şerif, Veysel Karani'nin namaz takkesi ve kemerini görünce duygulu anlar yaşadı.

Hırka-i Şerif'i görmek için gelen vatandaşlardan Mehmet Ali Çalık, "Çok mutluyuz Peygamber Efendimizin hırkasını görmek için geldik. Biraz da hüzünlüyüz. Kelimeler yetersiz." diye konuştu.

Teravih namazından sonra ziyarete açılan Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi dolayısıyla sahura kadar ziyaret edilebilecek.

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Kadir gecesi Hırka-i Şerif ziyaret

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