YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kadir Has Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır

Kadir Has Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı AK Parti Kayseri İl Kongresi’nin yapılacağı Kadir Has Stadı’nda hazırlıklar neredeyse tamamlandı.AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve parti temsilcileri, kongrenin gerçekleştirileceği Kadir Has Stadı’nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı AK Parti Kayseri İl Kongresi’nin yapılacağı Kadir Has Stadı’nda hazırlıklar neredeyse tamamlandı.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve parti temsilcileri, kongrenin gerçekleştirileceği Kadir Has Stadı’nda incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çopuroğlu; "Yarın, sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle il kongremizi gerçekleştireceğiz. Günlerdir yaptığımız hazırlığın son aşaması yarın inşallah sahada kendini belli edecek. Biz de il teşkilatı olarak tüm detayları düşündüğümüze inanıyoruz, defalarca prova yaptık. Fiziken sahada kimler olacak, nerede oturacak, girişler hangi kapılardan olacak, beyefendiye yakın olacak, tribünde oturacak insanlar tek tek tespit edildi. Tabi düşünemediğimiz bir şey olur mu diye de sık sık toplantılar yapıyoruz. Her kapıda yönlendiren, sorumlu olan il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız olacak. Onlar misafirlerimizi ev sahibi üslubuyla kapıda alacaklar, oturacağı yerlerle alakalı bilgilendirme yapacaklar. Tabi pandemi nedeniyle stadın kapasitesinin çok altında misafir alabiliyoruz. Bu çerçevede önlemlerimizi sıkı sıkıya takip ediyoruz. Bu çerçevede sahaya girişte ve misafirlerin oturduğu yerlerde tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. Ayrıca misafirlerimize, delegelerimize, üyelerimize, gelen vatandaşlarımıza da çanta içerisinde bir takım hediyelerimiz var. Kim, nereye oturacak koltuk koltuk belli oldu. Düşünebiliyor musunuz 32 bin koltuğun kimin nereye oturup, nereye oturamayacağıyla alakalı arkadaşlarımız günlerdir çalışıyorlar. Gençlik ve kadın kollarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ciddi manada çalışma yaptığımız kanaatindeyim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki Kayseri programı hakkında da bilgiler veren Çopuroğlu; "Cumhurbaşkanımızın Kayseri ziyareti gerçekleştiğinde, il kongremizdeki konuşmaları bittiğinde seçim aşamasına geçilecek ve delegelerimiz oy kullanacaklar. Sayın cumhurbaşkanımız stadı terk ettikten sonra devam ediyor olacak. Ben delegelerimizden oy kullanmadan stattan ayrılmamalarını özellikle rica ediyorum. Sonrasında cumhurbaşkanımız Talas’taki paraşüt alanı diye bildiğimiz alanda Tapu Teslim Töreni yapacaklar. Gönül ister ki on binlerce insanın katıldığı programlar olsun, maalesef malum süreçten dolayı daha dar kapsamlı olacak. Sonra sayın cumhurbaşkanımız kısa süre Kayseri’de kaldıktan sonra şehrimizden ayrılacaklar. İnşallah kongremizin ilimiz, Türkiyemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Sapunaru 2 maç yok
Sapunaru 2 maç yok
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı
Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
12:27
İkindi
15:27
Akşam
17:56
Yatsı
19:13

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Burak Eczanesi
Bunyan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "İnadın Kayserispor’a faydası yok"
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "İnadın Kayserispor’a faydası yok"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.