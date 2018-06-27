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Kadir İnanır 7 yıl sonra dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kadir İnanır, yedi yıl ardan sonra çok inandığı bir hikaye ile film setlerine dönüyor

Kadir İnanır 7 yıl sonra dönüyor

Nihat Durak’ın çekeceği projenin Mardin-İstanbul ve İsveç ayakları bulunuyor.

Büyük bir hazırlık dönemi geçiren “Kapı” adlı projenin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kadir İnanır, kalabalık ailesinin son çocuğudur. 14 tane kendisinden büyük kardeşleri vardır.

Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında da yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. Kadir İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kaldı. Bir sonraki yılda (1968) düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci oldu.

Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 5. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 yapımı Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 23. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülününün sahibi oldu.

Kadir İnanır, 1990'da Med Cezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Şenliği'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.

1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı. Türk Sinemasında son dönem 2000 yapımı Komser Şekspir adlı filmde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden biraraya geldi. Birbirine yakıştırılan bu ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı. 2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.

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