Kadir İnanır 7 yıl sonra dönüyor

Nihat Durak’ın çekeceği projenin Mardin-İstanbul ve İsveç ayakları bulunuyor.

Büyük bir hazırlık dönemi geçiren “Kapı” adlı projenin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kadir İnanır, kalabalık ailesinin son çocuğudur. 14 tane kendisinden büyük kardeşleri vardır.

Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında da yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. Kadir İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kaldı. Bir sonraki yılda (1968) düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci oldu.

Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.