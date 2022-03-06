Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

OSMANİYE (AA) - Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kamil Kara Bulvarı'ndaki yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, halk koşusu ve akrobasi gösterisi düzenlendi.

Gösterilerin yanı sıra 42 ilden 200 sporcunun katılımıyla kadınlar ve erkekler kategorilerinde ulusal halk koşusu yapıldı.

Erkeklerde 10 kilometrelik parkuru, Ramazan Özdemir birinci, Ömer Amaçtan ikinci, Ramazan Baştuğ üçüncü tamamladı.

Kadınlar 5 kilometrelik parkur yarışında ise Bahar Atalay birincilik, Nuran Satılmış ikincilik, Sabriye Güzelyurt üçüncülük elde etti.

Halk koşusunun ardından milli motosikletçi Birkan Polat, akrobasi gösterisi sundu.

Bazı vatandaşlar, Polat'ın akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da gösteriyi izledi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz