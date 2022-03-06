YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

06.03.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

OSMANİYE (AA) - Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kamil Kara Bulvarı'ndaki yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, halk koşusu ve akrobasi gösterisi düzenlendi.

Gösterilerin yanı sıra 42 ilden 200 sporcunun katılımıyla kadınlar ve erkekler kategorilerinde ulusal halk koşusu yapıldı.

Erkeklerde 10 kilometrelik parkuru, Ramazan Özdemir birinci, Ömer Amaçtan ikinci, Ramazan Baştuğ üçüncü tamamladı.

Kadınlar 5 kilometrelik parkur yarışında ise Bahar Atalay birincilik, Nuran Satılmış ikincilik, Sabriye Güzelyurt üçüncülük elde etti.

Halk koşusunun ardından milli motosikletçi Birkan Polat, akrobasi gösterisi sundu.

Bazı vatandaşlar, Polat'ın akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da gösteriyi izledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındıOsmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı
Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar ettiMersin'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti
Ankara'da trafikte çekiçle bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındıAnkara'da trafikte çekiçle bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 6 Mart Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:53
Öğle
12:51
İkindi
16:06
Akşam
18:40
Yatsı
19:54
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkizi kadar benziyor! Ukraynalı askeri görenler bir daha baktı

İkizi kadar benziyor! Ukraynalı askeri görenler bir daha baktı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.