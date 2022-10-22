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Kadro dışı kalmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızından Fatih Terim'e telefon...

22.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de, Portekizli çalıştırıcının talebi üzerine bazı isimler UEFA ve TFF listesine yazılmazken, bu isimlerden biri de daha önce Galatasaray'da da top koşturan 27 yaşındaki yıldız oyuncu Bruma olmuştu. Yaşanan bu durumdan oldukça rahatsız olan Bruma'nın, Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Fatih Terim'e sürpriz bir telefon açtığı iddia edildi. İşte detaylar...

Kadro dışı kalmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızından Fatih Terim'e telefon...
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de kadroya katılan isimlerin yanında, beklenilen verimin alınamadığı bazı isimlerle yol ayrımına gidilirken, bazı isimler UEFA ile TFF listesine dahil edilmemişti.

Bu isimlerden Lemos'un sözleşmesine feshetmeye çabalayan Sarı-Lacivertliler, Lemos cephesinden gelen ret haberi ile şaşkına dönerken, menajeri bu feshin kanunsuz olduğu ve ciddi bir tazminat alabileceklerini kulübe iletmesinin ardından Sarı-Lacivertliler'in Lemos’un sözleşmesini feshinin yararından çok zararı olacağına kanaat getirdi. Dereağzı’ndan PAF takımıyla idman yapmasının daha ucuza mal olacağına karar verdi.

ÇALIŞMALAR SONUÇSUZ KALDI!

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Listeye dahil edilmeyen isimlerden biri de eski Galatasaraylı Bruma. PSV’den 4 milyon Euro’luk kesin satın alma opsiyonu ile kiralanan Portekizli oyuncu için yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kalırken, Hollanda ekibi 4 milyon Euro’da hiç bir şekilde indirime yaşanmadı. Bruma da gelecek sezondan itibaren 3 sezon boyunca 1.2 milyon Euro’ya imzaladığı sözleşmeden vazgeçmedi.

OCAK AYINDAN GÖNDERİLMEZSE...

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Hal böyleyken Sarı-Lacivertli yönetim Bruma sorununu çözmek için gözünü Arap ülkelerine çevirdi. Ocak ayında satışının yapılabilmesi için yoğun çaba gösterilirken, gönderilememesi durumunda Zajc’ın yerine lisans çıkarılması da gündemde.

FATİH TERİMDEN SÜRPRİZ İSTEK

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Öte yandan Galatasaray'da olduğu dönem birlikte çalıştıkları Fatih Terim ile yakın olduğu bilinen Bruma “babam” dediği Terim’le sık sık konuşurken, Portekizli oyuncunun ise sürpriz bir isteği iddia edildi. Bu iddiaya göre Bruma; Tecrübeli teknik adamdan kendisini kadro dışı kaldığı dönemde formda tutması için kendisine bir Türk kondisyoner tavsiyesi yapmasını istedi.


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