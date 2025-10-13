Kadro dışı kararı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'nin yıldızından gizemli paylaşım... Kimse ne olduğunu anlamadı

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının ardından, yeni transfer Edson Alvarez’in sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Meksikalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı gönderide terazi ve siyah kalp emojilerini kullandı.

'ADALET' VE 'TARAFSIZLIK'

Alvarez’in bu paylaşımı kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar arasında gündem olurken, birçok kişi bu sembollerin “adalet” ve “tarafsızlık” mesajı içerdiğini savundu. Özellikle kulüp içinde yaşanan bu önemli gelişmenin hemen sonrasında paylaşımın gelmesi, yorumların artmasına neden oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM: