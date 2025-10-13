SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kadro dışı kararı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'nin yıldızından gizemli paylaşım... Kimse ne olduğunu anlamadı

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının ardından Edson Alvarez’in sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Meksikalı futbolcunun terazi ve siyah kalp emojili gönderisi, taraftarlar tarafından “adalet” ve “tarafsızlık” mesajı olarak yorumlandı. İşte detaylar...

Kadro dışı kararı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe'nin yıldızından gizemli paylaşım... Kimse ne olduğunu anlamadı
Berker İşleyen
Edson Alvarez

Edson Alvarez

MEK Meksika
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının ardından, yeni transfer Edson Alvarez’in sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kadro dışı kararı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe nin yıldızından gizemli paylaşım... Kimse ne olduğunu anlamadı 1

Meksikalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı gönderide terazi ve siyah kalp emojilerini kullandı.

'ADALET' VE 'TARAFSIZLIK'

Kadro dışı kararı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe nin yıldızından gizemli paylaşım... Kimse ne olduğunu anlamadı 2

Alvarez’in bu paylaşımı kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar arasında gündem olurken, birçok kişi bu sembollerin “adalet” ve “tarafsızlık” mesajı içerdiğini savundu. Özellikle kulüp içinde yaşanan bu önemli gelişmenin hemen sonrasında paylaşımın gelmesi, yorumların artmasına neden oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Kadro dışı kararı sonrası olanlar oldu! Fenerbahçe nin yıldızından gizemli paylaşım... Kimse ne olduğunu anlamadı 3

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm dünyanın konuştuğu maç! 66 gol atıldı,17 gol Türk oyuncudan geldiTüm dünyanın konuştuğu maç! 66 gol atıldı,17 gol Türk oyuncudan geldi
600 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda! Tarihte ilk...600 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda! Tarihte ilk...
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe paylaşım Edson Alvarez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.