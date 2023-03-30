'Kadroya çağırılmamıştı! Hırvatistan yenilgisinin ardından Galatasaray'ın yıldızı Kaan Ayhan'dan teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'ı konuk eden A Milli Takımımız, rakibine 2-0 mağlup olarak liderlik fırsatını tepmişti. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Teknik Direktör Stefan Kuntz'un tercihleri eleştirilirken, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli savunmacı Kaan Ayhan'dan bitiş düdüğünün çalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İLK 11 TERCİHİ...

Stefan Kuntz Hırvatistan karşısında 4'lü defansı tercih ederken, stoperde Ozan Kabak'ı kulübeye çekerek Merih ve Çağlar'ı sahaya sürdü. Savunmanın sağında Zeki Çelik, sol kanatta Kerem, orta sahada ise Salih Özcan ilk 11'e dönen isimler oldu. 60 yaşındaki çalıştırıcı, forvette ise Cenk Tosun ile Enes Ünal arasında seçimini Enes'ten yana kullandı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Maçın ardından Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli Takım kadrosuna çağrılmayan tecrübeli stoper sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı ekibin antrenmanında Abdülkerim Bardakcı ile mücadele ettiği bir görsel paylaştı.

TEPKİ Mİ GÖSTERDİ?

51 kez Ay-Yıldızlı formayı terleten tecrübeli futbolcunun, baş ağrısı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı ile maçın ardından fotoğrafını paylaşması dikkatleri çekerken 'Milli Takım tercihlerine tepki mi gösterdi?' sorularını gündeme getirdi.

