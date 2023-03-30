SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. 'Kadroya çağırılmamıştı! Hırvatistan yenilgisinin ardından Galatasaray'ın yıldızı Kaan Ayhan'dan teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki

'Kadroya çağırılmamıştı! Hırvatistan yenilgisinin ardından Galatasaray'ın yıldızı Kaan Ayhan'dan teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki

30.03.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na iyi bir başlangıç yapan A Milli Takımımız, ikinci maçında karşılaştığı Hırvatistan'a 2-0 mağlup olurken, 3 puanda kalmıştı. Alınan bu mağlubiyetin ardından 11 tercihiyle eleştirilen teknik direktör Stefan Kuntz'a bir tepki de Galatasaray'ın yıldızından geldi. İşte detaylar...

'Kadroya çağırılmamıştı! Hırvatistan yenilgisinin ardından Galatasaray'ın yıldızı Kaan Ayhan'dan teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'ı konuk eden A Milli Takımımız, rakibine 2-0 mağlup olarak liderlik fırsatını tepmişti. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Teknik Direktör Stefan Kuntz'un tercihleri eleştirilirken, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli savunmacı Kaan Ayhan'dan bitiş düdüğünün çalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İLK 11 TERCİHİ...

31bdd7b8bfac4c1086ca8a854e954e69

Stefan Kuntz Hırvatistan karşısında 4'lü defansı tercih ederken, stoperde Ozan Kabak'ı kulübeye çekerek Merih ve Çağlar'ı sahaya sürdü. Savunmanın sağında Zeki Çelik, sol kanatta Kerem, orta sahada ise Salih Özcan ilk 11'e dönen isimler oldu. 60 yaşındaki çalıştırıcı, forvette ise Cenk Tosun ile Enes Ünal arasında seçimini Enes'ten yana kullandı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

3578020_810x458

Maçın ardından Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli Takım kadrosuna çağrılmayan tecrübeli stoper sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı ekibin antrenmanında Abdülkerim Bardakcı ile mücadele ettiği bir görsel paylaştı.

TEPKİ Mİ GÖSTERDİ?

FsVhlQJWAAIr22l

51 kez Ay-Yıldızlı formayı terleten tecrübeli futbolcunun, baş ağrısı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı ile maçın ardından fotoğrafını paylaşması dikkatleri çekerken 'Milli Takım tercihlerine tepki mi gösterdi?' sorularını gündeme getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Fatih Terim iki hafta içinde imzayı atar!''Fatih Terim iki hafta içinde imzayı atar!'
Kritik toplantı sona erdi! Ali Koç'tan flaş açıklama...Kritik toplantı sona erdi! Ali Koç'tan flaş açıklama...
Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan Stefan Kuntz son dakika galatasaray milli takım eleme transfer dönemi yaşında maçı maçın son dü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye sert sözler!

Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye sert sözler!

'Hizbullahçıyız' diyerek kan donduran tehditler savurmuştu! Video paylaştı: Sinirden, öfkeden...

'Hizbullahçıyız' diyerek kan donduran tehditler savurmuştu! Video paylaştı: Sinirden, öfkeden...

Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!

Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!

'Fatih Terim iki hafta içinde imzayı atar!'

'Fatih Terim iki hafta içinde imzayı atar!'

Murat Sancak, merak edilenleri açıkladı! Sportif direktör, Montella ve Balotelli...

Murat Sancak, merak edilenleri açıkladı! Sportif direktör, Montella ve Balotelli...

Kritik toplantı sona erdi! Ali Koç'tan flaş açıklama...

Kritik toplantı sona erdi! Ali Koç'tan flaş açıklama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.