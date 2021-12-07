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  4. Kadroyu gören Rıdvan Dilmen'in ağzı açık kaldı

Kadroyu gören Rıdvan Dilmen'in ağzı açık kaldı

07.12.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rizespor maçından sonra Fenerbahçe'nin futbolcularını tek tek yorumlayan Rıdvan Dilmen, Burak ismini savunmada görünce şaşırdı kaldı. Dilmen, "Bu Burak'ı kim yazdı buraya? Burak kimdi ya?" ifadelerini kullandı. Dilmen'in şaşkınlık yaşadığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Kadroyu gören Rıdvan Dilmen'in ağzı açık kaldı
Burak Kapacak

Burak Kapacak

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı-Lacivertliler'in sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak şans vermediği Burak Kapacak'ın akıbeti merak konusu oldu. Rizespor karşılaşmasından sonra Fenerbahçe kadrosunu isim isim yorumlayan Dilmen, Burak ismini görünce şaşırdı.

"BURAK'I KİM YAZDI BURAYA?"

Dilmen, Burak ismini savunma hattında görünce şaşırdı. Ünlü yorumcu, "Bu Burak'ı kim yazdı buraya? Bursaspor'dan gelen Burak mı? Onu sağ tarafa yazarsınız" ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu sözleri sosyal medyada hem rejiye hem de genç oyuncuyu oynatmayan Pereira'ya gönderme olarak yorumlandı.


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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü
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