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Kafalar grubunu üyesi ünlü Youtuber Atakan Özyurt evlendi!

15.02.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'de yayınlanan videoları ile ünlü olan Kafalar grubunun son bekar üyesi Atakan Özyurt, sevgilisi Selen Kaldırım ile evlendi.

Kafalar grubunu üyesi ünlü Youtuber Atakan Özyurt evlendi!

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yer aldığı Kafalar grubu son bekarını da evlendirdi. Atakan Özyurt, sevgilisi Selen Kaldırım ile evlendi.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bir süredir Selen Kaldırım ile aşk yaşayan YouTuber Atakan Özyurt, nikah masasına oturdu. Genç çiftin Kartal'da özel bir salonda düzenlenen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Kaldırım ile Özyurt, nikahta çekilen görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlara ise beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

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ATAKAN ÖZYURT KİMDİR?

Atakan Özyurt 31 Aralık 1993 tarihinde Ordu'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Arel Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bölümünde tamamlamıştır. Kafalar kanalı üyesi Atakan Özyurt, Kafalar Karışık ve Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmlerinde rol almıştır.
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SELEN KALDIRIM KİMDİR?

Atakan Özyurt'un nişanlısı Selen Kaldırım, Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunudur. Selen Kaldırım'ın doğum tarihi ve doğum yeri hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Selen Kaldırım son zamanlarda Kafalar kanalı videolarında yer almaktadır. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Selen Kaldırım'ın İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@selenkaldrm" adresinden ulaşabilirsiniz.

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