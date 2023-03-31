MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Kafalarını keseriz' diyen adamı paylaştı! Şahan Gökbakar isyan etti

'Kafalarını keseriz' diyen adamı paylaştı! Şahan Gökbakar isyan etti

31.03.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da Erdoğan'a oy vereceğini söylediği sokak röportajında "Hizbullahçıyız. Kafalarını keseceğiz" sözlerini sarf eden İsmail Cevher Kasımoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı. Şahan Gökbakar bu kişiyi paylaşarak isyan etti.

'Kafalarını keseriz' diyen adamı paylaştı! Şahan Gökbakar isyan etti

Sokak röportajında, "Hizbullahçıyız" diyen ve muhalif siyasetçileri "Kafalarını keseceğiz. Cihada hazırız" şeklinde tehdit eden İsmail Cevher Kasımoğlu kişi gözaltına alındıktan bir gün sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son günlerde paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Şahan Gökbakar bu kişiyi paylaşarak serbest kalmasına tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

GÜLŞEN'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Şahan Gökbakar paylaşımında Gülşen'i örnek göstererek şunları yazdı:

Ahlaki değerlere uygun değilmiş! "Kapatılmalı" Ahlaki değerlere uygun değilmiş! "Kapatılmalı"

"İnsanlar bir tweet attı veya saçma sapan konuştu diye (mesela Gülşen) hapis yatıyor bu ülkede. Ancak aynı adalet sistemi, ülkenin milyonlarca insanına, alenen kafir ve or... çocigi diyen ve kafalarını keseriz, cihada hazırız diye tehdit eden bir kişiyi serbest bırakıyor öyle mi?"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı! Bir de şimdi görünÖyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı! Bir de şimdi görün
Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldıVar Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı
Bekarlığa veda partisini aboneleriyle paylaşacak Bekarlığa veda partisini aboneleriyle paylaşacak
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Gülşen söyledi

En Çok Okunan Haberler

Yavaş ve İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti

Yavaş ve İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Tok tutar ve susatmaz

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Tok tutar ve susatmaz

Akşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözler

Akşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözler

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

'Kafalarını keseceğim, cihada hazırız' demişti! Mahkeme kararını verdi

'Kafalarını keseceğim, cihada hazırız' demişti! Mahkeme kararını verdi

Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı!

Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı!

İlginizi Çekebilir

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.