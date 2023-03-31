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Selen Görgüzel’den TikTok çıkışı! "RTÜK gibi bir kurul tarafından incelenmeli"

31.03.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra seksi pozlarıyla ve danslarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel’den TikTok çıkışı geldi. Ünlü şarkıcı "TikTok’un kapatılmasını istiyorum. Ahlaki değerler açısından ivedilikle kapatılmalı" diyerek şaşırttı.

Selen Görgüzel’den TikTok çıkışı! "RTÜK gibi bir kurul tarafından incelenmeli"

Ünlü oyuncu ve sunucu Selen Görgüzel, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da çok konuşulan isimlerden biri. Senarist Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra çeşitli açıklamalarla gündeme gelen ünlü isim şimdi de TikTok karşıtlığıyla dikkat çekti.

Selen Görgüzel’den TikTok çıkışı sosyal medyada gündeme geldi. 2. SAyfa'da yer alan habere göre; seksi pozlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı "TikTok’un kapatılmasını istiyorum" dedi ve şunları söyledi:

Sütyensiz pozlar büyük tepki çekti! "Her şeyi göreceksek..." Sütyensiz pozlar büyük tepki çekti! "Her şeyi göreceksek..."

Ekran Alıntısı

"AHLAKİ DEĞERLER AÇISINDAN..."

"Ahlaki değerler açısından ivedilikle kapatılmalı. Hatta ve hatta bakın bunun için çok tepki toplayacağım sosyal medya paylaşımları da aynı televizyondaki RTÜK gibi bir kurul tarafından incelenmeli. Herkes istediğini paylaşamamalı.“

SS

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Anahtar Kelimeler:
Selen Görgüzel Oyuncu Hamdi Alkan hamdi

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