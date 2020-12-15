YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kafası tellere sıkışan kedinin imdadına itfaiye yetişti

Kafası tellere sıkışan kedinin imdadına itfaiye yetişti

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.12.2020 11:03 | Son Güncelleme

Denizli’nin Babadağ ilçesinde depo içerisinde bulunan tellere kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli’nin Babadağ ilçesinde depo içerisinde bulunan tellere kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedi sıkıştığı yerden yara almadan kurtulurken, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
Olay, Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depo içerisinde yemek arayan kedi kafasını tellere sıkıştırdı. Sonrasında kafasını sıkıştığı tellerden geri çıkaramayınca depoda mahsur kaldı. Bir süre geçtikten sonra vatandaşlar kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kediyi bulunduğu yerden vatandaşlarda çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Demir kesme makasıyla telleri dikkatli bir şekilde kesen ekipler kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Ardından kedi olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:04
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
Merkezefendi
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Soylu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.