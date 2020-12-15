Kafası tellere sıkışan kedinin imdadına itfaiye yetişti

Denizli’nin Babadağ ilçesinde depo içerisinde bulunan tellere kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedi sıkıştığı yerden yara almadan kurtulurken, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Olay, Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depo içerisinde yemek arayan kedi kafasını tellere sıkıştırdı. Sonrasında kafasını sıkıştığı tellerden geri çıkaramayınca depoda mahsur kaldı. Bir süre geçtikten sonra vatandaşlar kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kediyi bulunduğu yerden vatandaşlarda çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Demir kesme makasıyla telleri dikkatli bir şekilde kesen ekipler kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Ardından kedi olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı.

