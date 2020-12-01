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Kafatası kırılan Raul Jimenez'in ameliyat oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.12.2020 07:41 | Son Güncelleme

Arsenal maçında David Luiz ile çarpışan ve kafatası kırılan Wolverhampton'un golcüsü Raul Jimenez ameliyat oldu. 29 yaşındaki Meksikalı'nın ameliyatı başarılı geçti ve oyuncu dinlenmeye çekildi.

Kafatası kırılan Raul Jimenez'in ameliyat oldu

Wolverhampton'un Arsenal deplasmanında David Luiz ile çarpışarak kafatası kırılan golcüsü Raul Jimenez ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Jimenez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve ameliyatın başarılı geçtiği aktarıldı. Futbolseverleri korkutan sakatlığın ardından oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken oyuncunun şimdilerde dinlenmeye çekildiği ifade edildi.

Wolverhampton kulübü, Arsenal kulübüne oyuncunun sağlık durumu ile ilgili verdiği destek ve hızlı hareket edilmesi için sağladığı imkanlara teşekkür ederek oyuncunun iyileşme süresine göre sahalara döneceğini belirtti.

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