YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Kafede ortalık karıştı: Kadınlar saç saça kavga etti

Kafede ortalık karıştı: Kadınlar saç saça kavga etti

03.10.2023 13:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da kafede kadınlar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Saç saça baş başa kavga eden kadınları kafede oturan diğer müşteriler ayırmaya çalıştı.

Olay, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan kadınlar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirlerine saldıran kadınların kavgası vatandaş kamerasına yansıdı. Kafe dışına taşan kavgaya erkek müşterilerin de karıştığı görüldü. Bir kişinin kadına vurması kavgayı daha da alevlendirdi. Kavgaya karışan kadınlardan biri aldığı darbeyle dengesini kaybederek kafe merdivenlerinden aşağıya düştü. Kafede bulunan müşteriler kavga eden kadınların arasına girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Güçlükle sakinleştirilen kadınlar daha sonra kafeden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahalle muhtarı öğrenciler için her sabah trafiği durduruyorMahalle muhtarı öğrenciler için her sabah trafiği durduruyor
Bingöl’de kontrol çıkan otomobil takla attı: 1 yaralıBingöl’de kontrol çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Konya'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi yakalandıKonya'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
12:48
İkindi
16:04
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

Bolu Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Çalik eczanesi
Goynuk
Bolu eczanesi
Merkez
Defne eczanesi
Merkez
Mengen eczanesi
Mengen
Onur eczanesi
Mudurnu
Sağlik eczanesi
Gerede
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.