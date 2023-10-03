Kafede ortalık karıştı: Kadınlar saç saça kavga etti

Saç saça baş başa kavga eden kadınları kafede oturan diğer müşteriler ayırmaya çalıştı.

Olay, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan kadınlar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirlerine saldıran kadınların kavgası vatandaş kamerasına yansıdı. Kafe dışına taşan kavgaya erkek müşterilerin de karıştığı görüldü. Bir kişinin kadına vurması kavgayı daha da alevlendirdi. Kavgaya karışan kadınlardan biri aldığı darbeyle dengesini kaybederek kafe merdivenlerinden aşağıya düştü. Kafede bulunan müşteriler kavga eden kadınların arasına girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Güçlükle sakinleştirilen kadınlar daha sonra kafeden ayrıldı.

