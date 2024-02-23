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Kafes-45 operasyonunda Kastamonu'da yakalanan örgüt elebaşı adliyede

AA AA
23.02.2024 13:45 | Son Güncelleme:
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Kastamonu merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında örgütün elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kafes-45 operasyonunda Kastamonu'da yakalanan örgüt elebaşı adliyede

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yakalanan Ömer Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye gönderildi.

Ömer Ç'nin adliyeye getirilişi sırasında yakınları, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Dün düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında Kastamonu merkezli 12 ilde sözde kuyumculuk adı altında kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli komisyon karşılığı farklı şirketlere ait POS cihazlarını kullanarak, halk arasında "kredi kartına takla attırmak" tabiriyle bilinen yöntemle ödemeleri sağladığı iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 4'ü tutuklanmıştı.

Kafes-45 operasyonunda Kastamonu'da yakalanan örgüt elebaşı adliyede

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kafes

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