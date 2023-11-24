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Kafkametler Gemisi’nin 2. Kaptanı Hıfzı Tarhan’ın cenazesi teslim alındı

24.11.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde batan gemiden çıkartılan 2. Kaptan Hıfzı Tarhan’ın cenazesi İstanbul’a gönderildi.

Kafkametler Gemisi’nin 2. Kaptanı Hıfzı Tarhan’ın cenazesi teslim alındı

Gemiden çıkartılan iki mürettebatın daha cansız bedeni kimlik tespiti için hastane morguna kaldırıldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü kuvvetli fırtınada batan Türk Gemisi Kafkametler’in kayıp 10 mürettebatından 2. Kaptan Hıfzı Tarhan’ın kimlik tespiti ve otopsi işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınan Tarhan’ın cenazesi defnedilmek üzere İstanbul’a getirildi.

Öte yandan dalgıçlar tarafından çıkartılan iki mürettebatın daha cenazesi otopsi işlemleri için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Mürettebatların kimlik tespiti ve otopsi işlemlerine başlanırken kayıp 7 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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