Kagawa: İspanya'da oynamak benim çocukluk hayalim

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Japon yıldız Shinji Kagawa, verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan başarılı orta saha oyuncusu futbola 5 yaşında başladığını anlatırken, "Futbola 5 yaşımdayken başladım. O aralar futbol çok popüler olmaya başlamış ve J-League yeni kurulmuştu. Ligin kurulması beni futbola itti. Ben özellikle serbest ve ortada oynamayı kendime yakıştırıyorum." dedi.

Kagawa, Beşiktaş'ı seçme sebebini ise şöyle anlattı: "Beşiktaş'tan sezon başından beri teklif alıyordum. Devre arasında aldığım teklif ise bana çok sıcak ve inandırıcı geldi. O yüzden kariyerime burada devam etmek istedim. Transfer olmadan önce de Beşiktaş Kulübü ve Türkiye hakkında elimden geldiğince bir şeyler araştırmaya çalıştım."

"İspanya'da oynamak çocukluk hayalim"

Kagawa, daha önceden futbolu bırakmadan önce mutlaka bir İspanyol takımında forma giymek istediğinin hatırlatılması üzerine, "Bu benim çocukluk hayalimdi ama önümüzde bir gerçek var ki şu an buradayım. Burada başarılı olmak zorundayım. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum. Şu an burada olduğum için uzun vadede böyle bir şey düşünmüyorum. Buradaki arkadaşlarıma ve kulübüme konsantre olmuş durumdayım." şeklinde konuştu.