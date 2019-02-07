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Kagawa: İspanya'da oynamak benim çocukluk hayalim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.02.2019 22:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Shinji Kagawa, beIN Sports Haber kanalına verdiği röportajda Beşiktaş'ın kendisini sezon başından beri istediğini ve takıma hemen ısındığını belirtti.

Kagawa: İspanya'da oynamak benim çocukluk hayalim

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Japon yıldız Shinji Kagawa, verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan başarılı orta saha oyuncusu futbola 5 yaşında başladığını anlatırken, "Futbola 5 yaşımdayken başladım. O aralar futbol çok popüler olmaya başlamış ve J-League yeni kurulmuştu. Ligin kurulması beni futbola itti. Ben özellikle serbest ve ortada oynamayı kendime yakıştırıyorum." dedi.

Kagawa, Beşiktaş'ı seçme sebebini ise şöyle anlattı: "Beşiktaş'tan sezon başından beri teklif alıyordum. Devre arasında aldığım teklif ise bana çok sıcak ve inandırıcı geldi. O yüzden kariyerime burada devam etmek istedim. Transfer olmadan önce de Beşiktaş Kulübü ve Türkiye hakkında elimden geldiğince bir şeyler araştırmaya çalıştım."

"İspanya'da oynamak çocukluk hayalim"

Kagawa, daha önceden futbolu bırakmadan önce mutlaka bir İspanyol takımında forma giymek istediğinin hatırlatılması üzerine, "Bu benim çocukluk hayalimdi ama önümüzde bir gerçek var ki şu an buradayım. Burada başarılı olmak zorundayım. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum. Şu an burada olduğum için uzun vadede böyle bir şey düşünmüyorum. Buradaki arkadaşlarıma ve kulübüme konsantre olmuş durumdayım." şeklinde konuştu.

Jürgen Klopp ve Nuri Şahin hakkında...

Borussia Dortmund'daki eski teknik direktörü Jürgen Klopp ve eski takım arkadaşı Nuri Şahin hakkında da konuşan Kagawa, "Klopp ile karşılaşmamız benim şu an bulunduğum pozisyonun temelini oluşturuyor. Onunla karşılaşmamızdan sonra belli bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Kendisine çok müteşekkirim. Liverpool umarım bu sene şampiyon olur. Nuri Şahin hem karakter hem oyuncu olarak mükemmel bir insan. Çok fazla yardımını gördüm. Özellikle sol ayağıyla ortalar harikadır. Mükemmel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Türkiye'deki futbol fiziksel güce dayalı"

Yıldız futbolcu, Türk futbolu hakkındaki ilk izlenimlerinden de bahsederken, "Geldiğim günden beri taraftarlar beni hiç yalnız bırakmadı. Saha içinde de onların mutlu olması için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş ve Türkiye'nin fanları da Japonya'da artsın istiyorum. Türkiye'de fiziksel gücü yüksek oyuncular oldukça fazla. Fiziksel olarak zorlu maçlar beni bekliyor olacak. Fiziksel güce dayalı bir futbol oynanıyor Türkiye'de. Cumartesi gününü dört gözle bekliyorum. Umarım takımda yer bulabilir ve taraftara hediye verebilirim." ifadelerini kullandı.

"İstanbul trafiğine pek alışamayacağım!"

Boş zamanlarında evde vakit geçirmekten hoşlandığını anlatan Kagawa, şöyle devam etti: "İstanbul zaten sıkıcı bir şehir değil. İstanbul'u da öğrenmeye çalışacağım. Henüz araç kullanmadım ama deneyimledim, İstanbul trafiğine pek alışamayacağım sanırım!"

Kagawa'nın rüya 11'i

Kagawa, altın karmasını ise şöyle kurdu:

Neuer, Kimmich, Ramos, Van Dijk, Alba, De Bruyne, Busquets, Mbappe, Messi, Neymar, Ronaldo

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş shinji kagawa

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