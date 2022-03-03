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Kağıt toplayıcısını, hastaneye ulaştırmak için dakikalarca ikna etmeye çalıştı

03.03.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıt toplayıcısını, hastaneye ulaştırmak için dakikalarca ikna etmeye çalıştı

İnegöl'de yardımsever vatandaş, fenalaşıp yere yığılan kağıt toplayıcısını hastaneye götürmek için dakikalarca uğraş verdi.

Kağıt toplayıcılığı ile geçimini sağlayan Cesur Gündoğdu (51), Sinanbey Mahallesi 6 Eylül Caddesi'nde nefes darlığı nedeniyle aniden fenalaştı.

Otomobiliyle geçerken durumu gören ve aracını park edip Gündoğdu'nun yardımına yetişen boyacı Ali Yaşar Aslan'ın çağrısı üzerine 112 Acil Servis ekipleri Gündoğdu'ya müdahale etti.

Sağlık ekibinin uyarısına karşın hastaneye gitmek istemeyen Gündoğdu'nun yanından ayrılmayan Aslan, ekipler ayrılınca ikna çalışmasını sürdürdü.

Aslan, "Derdin ne? Kalk gidelim ayakkabı alalım. 2 dakika doktora gidip gelelim, neden suratını asıyorsun? Oradan gelelim, birlikte gidelim ayakkabı da alalım." dedi.

Israrlarına rağmen ikna edemeyince Gündoğdu'ya bir miktar para veren ve telefon numarasını alan Aslan'ın, kağıt toplayan kişi ve ailesine yardımlarda bulunacağı öğrenildi.

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