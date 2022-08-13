Kağıthane'de bıçaklanan hırsızlık şüphelisinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de, hırsızlık şüphelisinin darbedilip bıçaklandıktan sonra ölmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Ağustos'ta 23.40 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir ikamet önünde bir kişinin 3 şüpheli tarafından bıçakla yaralandığı bilgisi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ağır yaralı S.E. (26) sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede 10 Ağustos'ta hayatını kaybederken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelileri belirleyen ekipler, 10 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda M.S. (21), İ.S. (25) ve Y.S'yi (47) Sultan Selim Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Yapılan çalışmada, olayın maktul S.E'nin, şüphelilerin evine giderek telefonlarını kullanmak istediği, telefonu aldıktan sonra kaçtığı esnada yaşandığı belirlendi.

Şüphelilerin, telefonu alıp kaçan maktulü yakalamaya çalıştığı, maktulün koşarken dengesini kaybederek kafasını park halindeki araca çarpıp yere düştüğü, arkasından gelen kişilerce de darbedilip bıçaklandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen MS. ve İ.S. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, Y.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde S.E'nin kaçması, dengesini kaybedip düşmesi ve yerde darbedilmesi yer alıyor.

