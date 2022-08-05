YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti

Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti

05.08.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis, çelişkili ifadeler verdiği belirtilen kadının kardeşini gözaltına aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde H.A'nın (32), üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşerek yaralanması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, çelişkili ifadeler verdiği belirtilen H.A'nın kardeşi Ş.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaretFener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret
Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındıKastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı
Yüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldıYüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Bizim Eczane
Atasehir
Filiz Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.