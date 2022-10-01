YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kağıthane'de bir grup, yıkılan evlerinin yenilenmesi yardım bekliyor

Kağıthane'de bir grup, yıkılan evlerinin yenilenmesi yardım bekliyor

01.10.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de bir grup, yıkılan evlerinin yenilenmesi yardım bekliyor

Kağıthane'de bir grup, yıkılan evlerinin yenilenmesi yardım bekliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de bir grup mahalleli, 7 yıl önce kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan evleri hala yenilenmediği için mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Hürriyet Mahallesi'nde eski evlerinin bulunduğu boş arazide toplanan gruptakiler, 7 yıl önce buradaki 70 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını, ancak o tarihten bu yana yeni evlerin inşası için bir girişimde bulunulmadığını söyledi.

Mahalleliler, binaların yenilenmesini KİPTAŞ'ın üstlendiğini ancak Büyükşehir Belediyesi yönetiminin CHP'ye geçmesiyle konutların yapılması konusunda bir yol alınamadığını kaydetti.

Gruptakilerden Nursel Emanet, mağduriyetlerinin 7 yıldır sürdüğünü, daha güzel bir yaşam için evlerini terk ettiklerini ancak şu ana kadar söz konusu alanda bir çivi bile çakılmadığını söyledi.

Emanet, "Burada 350 konut vardı. Yeni binalar yapılacak diye paldır küldür boşaltıldı. Hepsi mağdur oldu. Yetkililer sesimizi duyana kadar bu arsada gece gündüz yatacağız." dedi.

Şenol Buran ise Hürriyet Mahallesi mağdurları olarak 7 yıldır işkence çektiklerini belirterek, "KİPTAŞ’a güvendik, yapar dedik. Artık bunun altından kalkamıyoruz. Biz anlaştığımızda İBB, AK Parti'deydi. Belediye bir sene kiramızı verdi. Daha sonra seçim oldu. CHP gelince yüklenici firma değişti. Siyasi bir sorun var ama mağdur olan biz olduk." diye konuştu.

Ev sahibiyken, yaşadıkları binaların yıkılmasıyla kiraya geçtiklerini ve kirayı ödemekte zorlandıklarını söyleyen Zeynep Balta ise yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Balta, "Maddi ve manevi olarak herkes zor durumda. Yıkılan evlerimizin alanı Çağlayan'da merkezi bir yer olmasına rağmen şu an atıl vaziyette. Burada yaşam savaşı veriyoruz. Yıllardır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bizi bu mağduriyetten kurtarın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İstanbul'da vatandaş ve esnafla buluştuMemleket Partisi Genel Başkanı İnce, İstanbul'da vatandaş ve esnafla buluştu
Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiAdana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldüKocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:59
İkindi
16:16
Akşam
18:55
Yatsı
20:14
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.