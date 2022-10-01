Kağıthane'de bir grup, yıkılan evlerinin yenilenmesi yardım bekliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de bir grup mahalleli, 7 yıl önce kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan evleri hala yenilenmediği için mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Hürriyet Mahallesi'nde eski evlerinin bulunduğu boş arazide toplanan gruptakiler, 7 yıl önce buradaki 70 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını, ancak o tarihten bu yana yeni evlerin inşası için bir girişimde bulunulmadığını söyledi.

Mahalleliler, binaların yenilenmesini KİPTAŞ'ın üstlendiğini ancak Büyükşehir Belediyesi yönetiminin CHP'ye geçmesiyle konutların yapılması konusunda bir yol alınamadığını kaydetti.

Gruptakilerden Nursel Emanet, mağduriyetlerinin 7 yıldır sürdüğünü, daha güzel bir yaşam için evlerini terk ettiklerini ancak şu ana kadar söz konusu alanda bir çivi bile çakılmadığını söyledi.

Emanet, "Burada 350 konut vardı. Yeni binalar yapılacak diye paldır küldür boşaltıldı. Hepsi mağdur oldu. Yetkililer sesimizi duyana kadar bu arsada gece gündüz yatacağız." dedi.

Şenol Buran ise Hürriyet Mahallesi mağdurları olarak 7 yıldır işkence çektiklerini belirterek, "KİPTAŞ’a güvendik, yapar dedik. Artık bunun altından kalkamıyoruz. Biz anlaştığımızda İBB, AK Parti'deydi. Belediye bir sene kiramızı verdi. Daha sonra seçim oldu. CHP gelince yüklenici firma değişti. Siyasi bir sorun var ama mağdur olan biz olduk." diye konuştu.

Ev sahibiyken, yaşadıkları binaların yıkılmasıyla kiraya geçtiklerini ve kirayı ödemekte zorlandıklarını söyleyen Zeynep Balta ise yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Balta, "Maddi ve manevi olarak herkes zor durumda. Yıkılan evlerimizin alanı Çağlayan'da merkezi bir yer olmasına rağmen şu an atıl vaziyette. Burada yaşam savaşı veriyoruz. Yıllardır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bizi bu mağduriyetten kurtarın." ifadelerini kullandı.

