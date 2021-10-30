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Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

30.10.2021 04:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi Adagülü Sokak'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürürken, mahsur kalan 4 işçi de tahliye edildi.

Hafif şekilde yaralanan 1 işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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