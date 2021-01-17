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Kağıthane’de karla mücadele 24 saat sürüyor

17.01.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Kağıthane Belediyesi karla mücadele ekipleri, İstanbul’da kar yağışına karşı sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kağıthane’de Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yönetiminde geceden başlayan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kağıthane Belediyesi karla mücadele ekipleri, İstanbul’da kar yağışına karşı sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kağıthane’de Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yönetiminde geceden başlayan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kağıthane Belediyesi’nde karla mücadele için oluşturulan 150 kişilik ekip, son 24 saatte ilçenin ana cadde ve ara sokaklarında 500 ton tuzlama çalışması yaptı. Ekipler gruplar halinde 6 robot tuzlama aracı, 4 kamyon ve 2 kepçe ile ilçenin cadde ve sokaklarında yol ve kaldırımları tuzluyor, kar ve buz birikintilerini temizliyor. Acil durumlar için de vatandaşlar belediyenin 444 23 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kar temizleme talebinde bulunabiliyorlar. Başkan Mevlüt Öztekin, ihtiyaç halinde ekip ve ekipman sayısını 3 katına kadar çıkartabileceklerini söyledi.

Evsizler otellere yerleştirildi
Kar yağışı ile birlikte yoğun şekilde hissedilen soğuklardan etkilenmemeleri için evsizler, çevredeki otellere yerleştirildi. Evsizler için belediyenin aşevinde sıcak yemekler hazırlandı, kıyafet ve banyo ihtiyaçları giderildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için Kağıthane Belediyesi ekipleri yemleme çalışmalarını sıklaştırdı. Belediye ekipleri ilçedeki 150 farklı besleme noktasına kedi ve köpek mamaları bıraktı. Ağaçların yoğun olduğu bölgelere ise kuşlar için yemler konuldu.

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