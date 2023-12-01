Kağıthane’de motosikletli saldırgan bir kişiye ateş açtıktan sonra motosikleti bırakıp kaçtı

Saldırgan motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı. Motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev alırken olayda ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli motosikletli saldırgan, cadde üzerinde yürüyen kimliği bilinmeyen bir kişiye 3 el ateş etti. Saldırı sonrası saldırgan motosikleti bırakıp olay yerinden kaçarken 09 ADH 121 plaklı motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşlar alev alev yanan motosikleti söndürürken durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri caddede inceleme yaptı.

Saldırıda şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan şahsı arama ve olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.

