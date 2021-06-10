Kağıthane'de park halinde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de park halindeki kamyonet, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Taşlık Sokak'ta park halindeki 34 UG 530 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kamyonetin yanındaki 2 otomobile de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra araçlarda soğutma çalışması yaptı.
Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken otomobillerde de hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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