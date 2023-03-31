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Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın İHA’ya konuştu: “Az kalsın ölüyorduk”

31.03.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de annesiyle markete giren 9 aylık hamile kadının üstüne girişte klima tamiri yapan 2 teknisyen, klima, kapı ve tavan düştü.

Olayda teknisyenler, hamile kadın ile annesi hafif şekilde yaralandı. O anları İHA’ya anlatan hamile Merve Erdoğuş, “Sadece klima düşmedi, onunla beraber kapı ve tavan da çöktü. Hepsi gelseydi ölebilirdik” dedi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin girişinde bulunan klimayı tamir etmek için iki teknisyen tamire başladı. Tamirat devam ettiği sırada 2 teknisyen ellerindeki klima malzemeleriyle birlikte yaklaşık 2 metreden aşağı düştü. Teknisyenler ile klima, kapı ve tavan o esnada markete girmek isteyen 9 aylık kadının ve annesinin üstüne düştü. Olayda hamile kadın ve annesi ile iki teknisyen hafif şekilde yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaraları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

“SADECE KLİMA DÜŞMEDİ, ONUNLA BERABER KAPI VE TAVAN DA ÇÖKTÜ, ÖLEBİLİRDİK”

Yaşananları İHA’ya anlatan 9 aylık hamile Merve Erdoğuş, “Biz annemle çocuklara bir şeyler almak için markete giriyorduk. Yukarıda da klimayı yapıyorlardı, pas falan da yere dökülmüştü. Merdivenin diğer tarafından geçerken üzerimize birden klima düştü. Çocuğun ve bir kadının ağzı ile kulağı patladı. Benim üzerime kapı, annemin üstüne ise teknisyenler düştü. Annem daha kötü durumdaydı. Sonra sağlık ekipleri geldi, teknisyenleri götürdüler. İçeride de sorumlular ilgilendi ama bazıları da kendi keyfindeydi. Bu bence marketin sorumsuzluğu diyebiliriz ama daha da sıkı önlemler alınabilirdi. Daha önce böyle bir olay başıma gelmedi, ilk kez geldi. Ben hamileyim 9 aylık. Klima üstüme düştü bir şey olmadı. Bu mübarek ayda Allah bizi korudu. Sadece klima düşmedi, onunla beraber kapı ve tavan da çöktü. Hepsi gelseydi ölebilirdik” dedi.

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