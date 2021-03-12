Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Başrollerinde Çağtay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul'un yer aldığı Kağıttan Hayatlar filmi merakla bekleniyor. 12 Mart'tan itibaren Netflix'te yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda Tomris Çetinel, Turgay Tankülü, Osman İskender Bayer, Volkan Çalışkan, Okşan Büyük ve Mehmet Bahattin Genç yer alacak. İşte, Kağıttan Hayatlar filminin konusu!

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU

Mehmet geçimini kağıt toplayarak sağlayan genç bir adamdır. Hayatında ona en çok destek olan kişi ise Tahsin Baba'dır. 8 yaşındaki Ali ile tanıştıktan sonra Mehmet'in hayatında bir takım değişiklikler olmaktadır. Ali'yi ailesi ile kavuşturmak isteyen Mehmet, onunla duygusal bir bağ kuracaktır.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

12 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosu şöyle:

Çağatay Ulusoy

Emir Ali Doğrul

Tomris Çetinel

Turgay Tankülü

Osman İskender Bayer

Volkan Çalışkan

Okşan Büyük

Mehmet Bahattin Genç

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2010 yılında Best Model of Turkey birincsisi olan Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Ormn Fakültesi Sulama Sistemleri mezunudur. Çağatay Ulusoy aynı zamanda Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almıştır.