Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Başrollerinde Çağtay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul'un yer aldığı Kağıttan Hayatlar filmi merakla bekleniyor. 12 Mart'tan itibaren Netflix'te yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda Tomris Çetinel, Turgay Tankülü, Osman İskender Bayer, Volkan Çalışkan, Okşan Büyük ve Mehmet Bahattin Genç yer alacak. İşte, Kağıttan Hayatlar filminin konusu!
KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU
Mehmet geçimini kağıt toplayarak sağlayan genç bir adamdır. Hayatında ona en çok destek olan kişi ise Tahsin Baba'dır. 8 yaşındaki Ali ile tanıştıktan sonra Mehmet'in hayatında bir takım değişiklikler olmaktadır. Ali'yi ailesi ile kavuşturmak isteyen Mehmet, onunla duygusal bir bağ kuracaktır.
KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
12 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosu şöyle:
Çağatay Ulusoy
Emir Ali Doğrul
Tomris Çetinel
Turgay Tankülü
Osman İskender Bayer
Volkan Çalışkan
Okşan Büyük
Mehmet Bahattin Genç
ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?
Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2010 yılında Best Model of Turkey birincsisi olan Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Ormn Fakültesi Sulama Sistemleri mezunudur. Çağatay Ulusoy aynı zamanda Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almıştır.
İlk olarak Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir karakteri ile tanınan Ulusoy, bu dizi ile birlikte büyük bir hayran kitlesi elde etmiştir. 2011 yılında Anadolu Kartalları filminde rol almıştır. Daha sonra Medcezir dizisinde canlandırdığı Emir karakteri ile büyük bir beğeni toplayan Ulusoy o dönemde Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi nedeni ile sık sık gündeme geliyordu.
ÇAĞATAY ULUSOY’UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Adını Feriha Koydum
Emir’in Yolu
Medcezir
İçerde
Hakan: Muhafız
Menajerimi Ara
Yeşilçam
Anadolu Kartalları
Delibal
Mücadele Çıkmazı
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