Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kar ve tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolunda ulaşıma izin verilmiyor.

Kentte akşam saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar yağışı ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz