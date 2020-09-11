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Kağızman’da bir köy karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 11.09.2020 10:06 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kağızman’da bir köy karantinaya alındı.Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Çayarası Köyü, Kovid-19 tedbirler kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kağızman’da bir köy karantinaya alındı.
Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Çayarası Köyü, Kovid-19 tedbirler kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Jandarma ekipleri köy girişine bariyer çekerek, köye girişleri kapattı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kağızman İlçesi Çayarası Köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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