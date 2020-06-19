YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kağızman’da çiftçilere ot biçme makinesi verildi

Kağızman’da çiftçilere ot biçme makinesi verildi

KARS HABERLERİ  | 19.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Kağızman’da çiftçilere ot biçme makinesi verildi.Kars’ın Kağızman İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere 4 banka kredi projesi kapsamında 5 adet BCS marka ot biçme makinesi alındı.

Kağızman’da çiftçilere ot biçme makinesi verildi.
Kars’ın Kağızman İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere 4 banka kredi projesi kapsamında 5 adet BCS marka ot biçme makinesi alındı. Alınan 5 adet ot biçme makinesini sahiplerine teslim edildi.
Üreticilerden her sene talebe göre sipariş alındığını belirten Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, “Ziraat Odası Başkanlığı olarak gerekli yerlerle görüşerek çiftçilerimize kolaylık olarak düşük faizli çiftçi kredisiyle çiftçilerimize BCS marka ot biçme makinesi temin ettik” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından ot biçme makineleri sahiplerine teslim edildi. Ot biçme makinelerini alan çiftçilerin mutluluğu yüzüne yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi

Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi

Başkan Soydan’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

Başkan Soydan’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

"Oğlun FETÖ şüphelisi" diyerek yaşlı kadını 150 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

"Oğlun FETÖ şüphelisi" diyerek yaşlı kadını 150 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

Kars Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
02:31
Sabah
04:30
Öğle
12:14
İkindi
16:13
Akşam
19:48
Yatsı
21:38

Kars Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Dılber Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

Kağızman'da sansar kümeslere tadandı

Kağızman'da sansar kümeslere tadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.