Kahramankazan'da 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, alkol kullandıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, geçen hafta sonu Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine müracaat etti.

Burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen 3 kişiden E.T, hayatını kaybetti. E.T’nin cenazesinin pazartesi günü toprağa verildiği öğrenildi.

Bir kişi tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğerinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip sattığı iddiasıyla R.E'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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