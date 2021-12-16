YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kahramankazan'da 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle öldü

Kahramankazan'da 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle öldü

16.12.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte içki üretip sattığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, alkol kullandıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, geçen hafta sonu Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine müracaat etti.

Burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen 3 kişiden E.T, hayatını kaybetti. E.T’nin cenazesinin pazartesi günü toprağa verildiği öğrenildi.

Bir kişi tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğerinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip sattığı iddiasıyla R.E'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Bu kadar olay olacağını bilmiyordum""Bu kadar olay olacağını bilmiyordum"
Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulaması kullanıma sunulduTürk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulaması kullanıma sunuldu
Anahtar Kelimeler:
Ankara sahte içki

Ankara Namaz Vakitleri 16 Aralık Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:57
Öğle
12:49
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Perşembe

Arda Erman Eczanesi
Cankaya
Çankaya Eczanesi
Cankaya
Dilekcan Eczanesi
Cankaya
Galleria Eczanesi
Cankaya
Kıvılcım Eczanesi
Cankaya
Lal Eczanesi
Cankaya
Mert Yaşam Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.