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Kahramanlığın yaşayan abideleri için tören düzenlendi

19.09.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da kahramanlığın yaşayan abideleri Gaziler Günü için çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kahramanlığın yaşayan abideleri için tören düzenlendi

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da 19 Eylül Gaziler Günü için tören düzenlendi. Tarihi Tekirdağ Valilik Meydanı’nda düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri, gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Meydanda bulunan Atatürk heykeline sırasıyla Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Garnizon Komutanlığı ve Gazilerin çelengi sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Üsteğmen Mehmet Hami Navir tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Üsteğmen Navir, konuşmasında vatan uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alan gazilerin gününü kutlamanın derin heyecanı içerisinde olduklarını ifade etti.

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