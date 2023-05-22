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Kahramanlıkları ile tarihte iz bırakan Türk kadınları Kütahya’da anıldı

22.05.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen "Vatan ’Ana’dolu Olunca" adlı etkinlikte, bağımsızlık için gerek cephede gerekse cephe gerisindeki kahramanlıkları ile tarihte iz bırakan Türk kadınları anıldı.

Kahramanlıkları ile tarihte iz bırakan Türk kadınları Kütahya’da anıldı

Bağımsızlık mücadelesinde kahramanlıklarıyla iz bırakan Nene Hatun, Hafız Selban İzmeli, Gazi Halime Çavuş, Halide Edip Adıvar, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Çete Emir Ayşe ve Şerife Bacı karakterleri, izleyenleri hem duygulandırdı hem de bu toprakların nasıl vatan kılındığını bir kez daha gösterdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu toprakları nasıl vatan haline getirildi, analarımız o mücadelede nasıl yol aldılar onu seyrettik. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, burada sahne alacak değerli sanatçılarımıza ve Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına, başkan yardımcılarımıza ve belediyemizin diğer çalışanlarına teşekkür ediyorum. Rahmetle, minnetle bu toprakları bize vatan bırakan atalarımızı bir kez daha anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.
“Vatan ‘Ana’dolu Olunca” adlı tiyatral ve müzikal gösteriye; Vali Vekili Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Levent Mercin, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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