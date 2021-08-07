Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yangının yaşandığı bölgelere 2 kamyonet yardım gönderdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince hazırlanan içerisinde yanmaz giysi, medikal malzeme ve arazi kıyafetlerinin bulunduğu destek paketleri 2 kamyonetle orman yangınlarından zarar gören bölgelere yollandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince titizlikle hazırlanan koliler, görevlilerce kamyonlara yerleştirildi.

Muğla ve Isparta bölgesinden gelen talepler doğrultusunda temin edilen kişisel ihtiyaç malzemeleri, su kolileri, ayakkabı, medikal malzemeler ve arazi kıyafetleri taşıyan kamyonetler yangından zarar gören bölgelere uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, gazetecilere, Türkiye'nin çeşitli illerinde büyük orman yangınlarının yaşandığını anımsattı.

Keleş, kendilerine gelen ihtiyaç listesi ve talepler doğrultusunda yardım kolileri hazırladıklarını ve ekiplerin bir an önce bölgeye ulaşarak malzemeleri gerekli yerlere ulaştıracağını söyledi.

Yardımların hem söndürme yapan personele hem de vatandaşlara yönelik olduğunu belirten Keleş, Büyükşehir Belediyesi olarak ateşin kahramanlarının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

