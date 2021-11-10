YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi kışa hazır

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi kışa hazır

10.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sığınmacıların misafir edildiği merkez, bakım ve onarımlar yapılarak kış koşullarına uygun hale getirildi

İZZET MAZI - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan sığınmacıların barındığı Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde kış hazırlıkları tamamlandı.

Eğitim, sağlık, spor ve sosyal donatılar gibi birçok hizmetin verildiği merkezde, yaklaşan kış nedeniyle Valilik koordinesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğünce çalışmalar yapılıyor.

Okullar, hastane, oyun parkları, market, su deposu, atık su arıtma tesisi, lojistik depo ve spor alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun çalışma yapan uzman ekipler, konteynerlerin kapı ve pencerelerini de bakımdan geçirdi.

Ekipler, daha önce dağıtılan ısıtıcıların onarımını da yaptı.

Kamp yönetimi tarafından hastane ve sağlık ocakları iyileştirme çalışmalarıyla kış şartlarına uygun hale getirilirken, ihtiyaç sahibi bazı ailelere battaniye ve kışlık kumanya desteğinde bulunuldu.

- "İnsanın vatanı gibisi yok"

Merkezde kalan Ensaf Derviş, AA muhabirine, yaklaşan kış nedeniyle kamp yönetimi tarafından her türlü desteğin sağlandığını söyledi.

Görevlilerin kendileriyle yakından ilgilendiğini, elektrik ve su tesisatlarının bakımlarının yapıldığını aktaran Derviş, "Allah hepsinden razı olsun, battaniyelerimizi ve sobalarımızı getirdiler. Hastaneye ne zaman gitsek iyi muamele görüyoruz, ilaçlarımıza kadar veriyorlar." dedi.

Derviş, Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gördüklerini ve her zaman minnettar olduklarını belirterek, "Türkiye bizim ikinci evimizdir ama insanın vatanı gibisi yok. Allah, Türk insanının yardımcısı olsun. İnşallah bu savaş biter, vatanımıza döneriz. Türkiye ve Suriye birdir. Türk milletinden Allah razı olsun. Allah ümmetin selamet kapısını açar da biz de bir an önce yuvamıza döneriz." diye konuştu.

- Bayırbucak Türkmeni Muzaffer Kerkük'ten Türkiye'ye teşekkür

Muzaffer Kerkük de Bayırbucak Türkmenlerinden olduğunu, savaşın şiddetinin artmasıyla mecburen sınıra geldiklerini ve güvenlik güçlerince Türkiye'ye getirildiklerini anlattı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açıp savaş mağdurlarını bağrına bastığını dile getiren Kerkük, "Burada her türlü hizmeti alıyoruz. Türk hükümetine duacıyız ancak vatanımızı çok özledik. Burada yememiz, içmemiz, okulumuz, giyim hepsi Allah razı olsun çok temiz ama bir gün inşallah vatanımızda savaş durursa döneriz." ifadelerini kullandı.

Hatice Amed de savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiklerini ve Kahramanmaraş'a yerleştirildiklerini kaydederek, ülkesini ve geride bıraktıklarını çok özlediğini, kavuşmak için hep dua ettiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldüKahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 10 Kasım Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
12:21
İkindi
15:08
Akşam
17:33
Yatsı
18:50

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Çarşamba

Cem Eczanesi
Dulkadiroglu
Esra Eczanesi
Dulkadiroglu
Akpınar Eczanesi
Onikisubat
Ayse Eczanesi
Onikisubat
Ceren Eczanesi
Onikisubat
Elvin Eczanesi
Onikisubat
Emnıyet Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.