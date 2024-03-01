Kahramanmaraş Kandil Barajı’ndan kartpostallık görüntüler

Elbistan ilçesinden çıkan Ceyhan Nehri üzerinde birçok HES barajı bulunmakta. Ekinözü ilçesindeki Kandil Barajı da bunlardan biri. Burada kurulan ağ kafeslerde yetiştirilen alabalık tesisleri bulunmakta ve bu balıklar yurt dışına da ihraç ediliyor.

Doğaseverler," Ekinözü Kandil HES Barajı hafta sonları vatandaşların uğrak yeridir. Gelen vatandaşlar hem dinlenmekte hem de balık tutmaktadır. Görülmeye değer bir yer olduğunu ve karşısında heybetli Berit Dağı ile de bütünleşip, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktı" dedi.

