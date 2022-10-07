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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde "POS tefeciliği" operasyonunda yakalanan 10 kişi tutuklandı

07.10.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde "POS tefeciliği" operasyonunda yakalanan 10 kişi tutuklandı

​​​​​​​ Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "POS tefeciliği"ne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün "POS tefeciliği"ne yönelik Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 26 şüpheliyi yakalamıştı. Zanlıların ifadelerinden yola çıkan ekipler 1 kişiyi daha gözaltına almıştı.

Adreslerdeki aramalarda 8 POS cihazı, 68 senet, 5 çek, yaklaşık 145 bin lira ile 12 bin dolar, 335 avro, 53 kredi ve banka kartı, 7 CD, 10 borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan 14'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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