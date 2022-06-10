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Kahramanmaraş merkezli nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

10.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, aldıkları nakliyeleri teslim etmeyip satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nakliye hizmeti veren kişilerin, aldıkları ürünleri adreslere teslim etmeyerek sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 34 kişiyi 4 ay takibe aldı. Çalışmaların ardından Kahramanmaraş merkezli Kayseri ve Osmaniye’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 7'sine adli kontrol şartı uygulandı, 10'u ise serbest bırakıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin sahte evrak ve başkalarına ait kimlik bilgileriyle 17 dolandırıcılık olayına karıştıklarını, bu olaylarda sahte ve ikiz plaka kullandıkları belirlendi.

Zanlıların, demir, çelik sac, radyatör, kalorifer kazanı, akaryakıt, çimento ve gıda ürünleri gibi malzemeleri nakliye sahipleri veya iş yeri yetkililerinden teslim alarak gidecekleri adreslere teslim etmeyip farklı illerde satarak 6 milyon 391 bin 400 liralık dolandırıcılık yapmalarının polis ekiplerince önlendiği belirtildi.

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