Kahramanmaraş MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti yarışları yapıldı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti yarışları gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen yarışlarda, yıldız, genç, büyük, master kategorilerinde 28 ilden 162 sporcu ter döktü.

Organizasyonda elit erkeklerde Süleyman Sefa Temel, elit kadınlarda ise Pelin Altekin birinciliği kazandı.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Muhammet Kapuçam, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mustafa Orak verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta ilk defa uluslararası dağ bisiklet turnuvası yapıldığını söyledi.

Kentteki parkurun doğal güzelliğiyle dikkati çektiğini anlatan Müftüoğlu, 2028'de olimpiyat madalyası hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Spor turizmiyle ilgili de projeler yaptıklarını aktaran Müftüoğlu, sadece spor değil sağlık için de her kesimi bisiklete binmeye davet ettiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mustafa Orak da geçen yıl yaptıkları girişimler sonucu dağ bisikleti yarışlarının kentte yapılmasını sağladıklarını belirtti.

Turnuvada kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

15 yaş altı kızlar:

1. Zeynep Bayram

2. Elif Keklik

3. Ayda Acar

15 yaş altı erkekler:

1. Harun Kahveci

2. Eren Geçim

3. Ramazan Çiçek

17 yaş altı kızlar:

1. Emine Irmak Sezer

2. Nehir Beyazpınar

3. Yağmur Karala

17 yaş altı erkekler:

1. Muhammed Ali Sünbül

2. Hamdi İbrahim Şekerci

3. Samet Baştatar

Büyük erkekler:

1. Süleyman Sefa Temel

2. Serdar Anıl Tepe

3. Abdulkadir Kelleci

Büyük kadınlar:

1. Pelin Altekin

2. Helin Altekin

3. Zehra Kargın

Genç erkekler:

1. Emre Yuca

2. Serdar Kara

3. Ayberk Güngör

Genç kadınlar:

1. Aydan Güleç

Master 35:

1. Cemil Bozkurt

2. Mehmet Can Balcı

3. Mustafa İşbozmaz

Master 45:

1. Ferhat Köse

2. Murat Karaca

3. Mustafa Ekici

