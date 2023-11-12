MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş'ta kolon kesenlerin avukatı oldu! Oğuzhan Uğur'dan Ersan Şen'e tepki

Kahramanmaraş'ta kolon kesenlerin avukatı oldu! Oğuzhan Uğur'dan Ersan Şen'e tepki

12.11.2023 07:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan Kervan Pastanesi’nin firari sahiplerinin avukatı iddialara göre Ersan Şen oldu. Sosyal medyada büyük tepki çeken Şen'e Oğuzhan Uğur da sert çıktı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın kolonunu kestiği iddiası bulunan firari sanıkların avukatı olan Ersan Şen'e tepki yağıyor.

"Ben zor işlerin adamıyım" diyerek kendini savunan avukata bir tepki de Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde

Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden anne Göksu enkaz başında kesilen kolonun bulunması için nöbet tutmuştu ve Uğur'un yayınına da katılmıştı.

sa

Oğuzhan Uğur o anları paylaşarak "Sayın hocam bu olaydan sorumlu tutulan kişilerin avukatlığını üstlenmişsiniz. Size davanızda destek olmak isterim. Belki bu videodaki bilgiler, size NEYİ savunacağınızı daha net sergiler. Sözümü tuttum. Milyonlara ulaştı bu video. Ancak sanırım size ulaşmamış" dedi.


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemdeDilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde
Ortam bir anda gerildi! Şefler müdahale ettiOrtam bir anda gerildi! Şefler müdahale etti
Konuşanlar'a damga vurmuştu! Son hali gündem olduKonuşanlar'a damga vurmuştu! Son hali gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de AK Parti'den büyükşehir belediye başkan adayı kim olmalı? İkinci sıradakine yüzde 10 fark attı

İzmir'de AK Parti'den büyükşehir belediye başkan adayı kim olmalı? İkinci sıradakine yüzde 10 fark attı

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Engin-Dilan Polat çiftinin kaç suç kaydı var? Tek tek açıklandı: Biri 5, diğeri 6...

Engin-Dilan Polat çiftinin kaç suç kaydı var? Tek tek açıklandı: Biri 5, diğeri 6...

Galatasaray'dan son dakikada penaltı itirazı!

Galatasaray'dan son dakikada penaltı itirazı!

Elinde pala ile yoldan geçenlere saldırdı!

Elinde pala ile yoldan geçenlere saldırdı!

Wilfried Zaha'nın eşi, maç esnasında paylaştı!

Wilfried Zaha'nın eşi, maç esnasında paylaştı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.