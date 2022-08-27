Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli "Abbas inciri"nde hasat bereketli geçiyor

TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde coğrafi işaret tescilli Abbas incirinin hasadına başlayan üreticiler verimli bir sezon geçiyor.

Ayva, üzüm ve çilek üretimiyle de öne çıkan Onikişubat ilçesinin Fatmalı, Kurtlar, Cücelli, Önsen ve Kızıldamar mahallelerinde yetiştirilen Abbas inciri, rengi, aroması ve iriliğiyle dikkati çekiyor.

Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan, sofralık olarak tüketimi yapılan Abbas incirini tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla bahçe ve tarlalarda özenle topluyor.

Büyüklüğüne göre ayrıştırılarak plastik kap veya kasalara doldurulan incir, bölgeye gelen tedarikçiler tarafından alınarak iç pazara sunuluyor.

Bölgede yaklaşık 500 aile tarafından yetiştirilen, 1200 ton rekolte öngörülen incir, bahçeden 15-17 lira arasında değişen fiyatlarla tüccarlara satılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta çok önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini söyledi.

Onikişubat ilçesinde 400 dekarlık alanda üretimi yapılan Abbas incirinin 2019 yılında coğrafi işaret tescil belgesini aldığını anımsatan Bilir, her dekarda 30 ağacın bulunduğunu, ağaçlardan da 100 kilogram ortalama verim alındığını belirtti.

Yılda yaklaşık 1200 ton üretimi yapılan incirin Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman gibi 15 kente gönderildiğini ifade eden Bilir, "500 hane geçimini buradan sağlamaktadır. Abbas inciri ilimize özgü sofralık olarak üretilmektedir. Bu sezon da toptan fiyatı 15-17 lira arasında satışı yapılıyor." dedi.

20 yıldır incir tüccarlığı yapan Mehmet Fıstık, bu yıl yağan kar ve yağmurdan dolayı incirin kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Bölgede yetişen incirin aroması, lezzeti ve iri olmasından dolayı pazarda rağbet gördüğünü dile getiren Fıstık, "Raf ömrü uzundur. Mesela biz başka bir yere incir gönderdiğimiz zaman ilk önce bizim incirimiz satılır. Fatmalı Mahallesi'nin her yerine incir bahçeleri yapılıyor. Fiyatlarımız güzel, çiftçilerimiz güzel para kazanıyor. Biz 2020 yılında çiftçilerimize 1 milyon, 2021'de 2 milyon lira dağıttık. 2022'de hedefimiz 5 milyon lira."

Fıstık, DSİ'nin bölgedeki gölet projesinin mahallelerde incir yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Çiftçilerden Fahri Kibar da, incirin mahalle için bulunmaz bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Kibar, "Bizim alnımızın teri. Çünkü sabah saat 5'te hasada giriyoruz. 12.00-13.00'e kadar devam ediyoruz. Bu sene verim çok farklı. Sabah tüccarlar boş kasaları getirirler, dolu kasaları götürürler. Hasat çok güzel, her zamankinden farklı." ifadelerini kullandı.

Fatmalı Mahallesi'nde 11 yıldır incir üreticiliği yapan Ali Koç da bu yıl verim ve kalitenin iyi olduğunu, incirlerini satma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

