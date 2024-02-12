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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Fener Alayı düzenlendi

AA AA
12.02.2024 07:55 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında Fener Alayı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Fener Alayı düzenlendi

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında 12 Şubat Parkı'nda toplanan binlerce kişi, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ve Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde ellerinde meşale dillerinde marşlar ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Kentin yöresel kıyafeti "Maraş Abası"nı giyen bazı gençlerin bayrak taşıdığı programda vatandaşlar yürüyüş sırasında 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

Programa, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Yürüyüşün ardından Mehteran Birliği tarafından verilen konsere vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

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