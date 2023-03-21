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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik esnaf çarşılarında son aşamaya gelindi

21.03.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için toplam 140 prefabrik iş yerinden oluşan çarşılar kuruluyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik esnaf çarşılarında son aşamaya gelindi

Afetzede esnafın ekonomik faaliyetlerini sürdürmesi için Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un koordinesinde ilçedeki 4 noktada prefabrik çarşılar kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Batman ile Karaman valilikleri ve Türkoğlu Belediyesi eliyle yürütülen çalışmalarda ilçe merkezi ile Beyoğlu, Şekeroba ve Kılılı bölgelerine 140 prefabrik iş yeri yerleştirildi.

Altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı prefabrik iş yerlerinin kısa zamanda esnafa teslim edilmesi planlanıyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, depremden sonra hayatın normale dönmesi için çalıştıklarını söyledi.

Çadır kentleri büyük oranda tamamladıklarını, konteyner kentlerin yapımlarının da sürdüğünü ifade eden Okumuş, şu bilgileri verdi:

"Esnafımız depremde büyük yara aldı. Birçok esnafımızın iş yerleri yıkıldı. Onların para kazanması lazım. Alışverişi tekrar idame etmemiz lazım. Bunun için Türkoğlu ilçesinde her biri 32 metrekarelik toplamda 140 iş yerinden oluşan prefabrik çarşılar kuruyoruz. Bu hafta içinde Kılılı'ya yaptığımız 20 iş yerini esnafa teslim edeceğiz. 20 Beyoğlu ve 20 Şekeroba, 80 tane de Türkoğlu merkezde değişik yerlerde iş yerleri yapıyoruz. İş yerleri için ilçe merkezi ve mahallelerdeki ana yollara yakın, halkın kolayca ulaşabileceği yerleri seçtik."

Okumuş, esnafın gelecekte kalıcı yerlerine taşındığında prefabrik yapıların STK’ler, kadın girişimciler, kooperatifler ve halk eğitim merkezlerine tahsis edilerek faaliyete devam edeceğini sözlerine ekledi.

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