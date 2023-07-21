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Kahramanmaraşlı depremzede dondurma tezgahını Kayseri'ye taşıdı

21.07.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dondurma tezgahını Kayseri'de açan Ömer Demirbanka, kazandığı parayla memleketindeki ailesinin geçimini sağlıyor.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerden önce inşaatlarda ve kasap dükkanında çalışan, yazları da dondurma satan 3 çocuk babası 47 yaşındaki Demirbanka, depremden sonra ailesini memlekette çadırda bırakarak çalışmak için Kayseri'ye geldi.

Bir süre devlet yurdunda kalan Demirbanka, apart otelde konaklıyor.

Demirbanka, Cumhuriyet Meydanı'nda kendisine uygun görülen alanda açtığı tezgahta, yemenisi ve yöresel kıyafetiyle dondurma satıyor.

Eğlenceli tavırlarıyla dondurma almak isteyen çocukların yüzünü güldüren Demirbanka, kazancını, Kahramanmaraş'ta evleri ağır hasarlı olduğu için çadırda yaşayan ailesine gönderiyor.

Demirbanka, AA muhabirine, depremin ardından çalışmak için Kayseri'ye geldiğini söyledi.

Kayseri'de yaz aylarında 15 yıl öncesine kadar kurulan fuar alanında 6 yıl dondurma sattığını aktaran Demirbanka, bildiği ve tanıdığı bir şehir olduğu için bu kenti tercih ettiğini vurguladı.

Ailesini memleketinde bıraktığını anlatan Demirbanka, "Buraya çalışmak için geldim. Ekmeğimizi evimize gönderiyorum, yoksa ben her türlü ekmek yerdim." dedi.

Kayseri insanının depremzedelere yardımcı olduğunu belirten Demirbanka, kent insanının misafirperver ve sıcak davrandığını dile getirdi.

Tezgahındaki dondurmaların hakiki "Maraş dondurması" olduğunu belirten Demirbanka, "Maraş'tan geliyor dondurmamız, Kayseri'nin insanı bilir. Beğeniyorlar, geri gelip alıyorlar. Esnaflık da önemli. Çocukları çok seviyorum. 10 yaşından büyüklere şaka yapmıyorum. Çocuklarla biraz uğraşıyorum, dondurma verirken. Onlarla uğraşınca kafamız dağılıyor." diye konuştu.

Geleceğe yönelik plan yapmadığını ifade eden Demirbanka, "Şu an günübirlik, günü kurtarmak için çalışıyorum. Rızkımız varsa Allah verir, her şeyi O bilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dondurmacı Kahramanmaraş

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